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Dünya

Eller Mersin'e, Nijerya tersine...

Dünyanın dört bir yanında toprak için kan dökülürken Nijerya, zengin petrol yataklarına sahip olduğu sanılan Bakassi yarımadasını Kamerun'a veriyor.

12 Ağustos 2008 03:00

Son örneği Kafkasya'da olmak üzere dünyanın birçok yerinde toprak üzerinde hak iddiaları sürerken, Nijerya, zengin petrol yataklarına sahip olduğu sanılan Bakassi yarımadasını Kamerun'a veriyor.

Gine Körfezi'ndeki Bakassi yarımadası, önemli bölümü balık açısından zengin bataklıklardan oluşan 3 bin kilometre karelik bir alana sahip. Nijerya'nın petrol üretiminin kalbi olan Nijer Deltası'na yakınlığı nedeniyle, uzmanlar Bakassi yarımadasının zengin petrol yataklarına sahip olduğunu düşünüyor. Yarımadada halen kıyıdan uzakta keşfedilmiş bazı petrol alanı bulunuyor.

Uluslararası Lahey Adalet Divanı, eski sömürgeci ülkeler İngiltere ile Almanya arasında 1913'te imzalanan bir anlaşmaya dayanarak, 2002'de verdiği bir kararla, Nijerya ile Kamerun arasında anlaşmazlık konusu olan Bakassi'yi Kamerun'a verdi.

Kamerun'un Divan'da ilk davayı açtığı 1994'de iki ülke arasında Bakassi yüzünden çatışmalar çıkmış, 1996'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Anlaşmaya göre, Bakassi'nin 2004'de Kamerun'a devredilmesi gerekiyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Bununla birlikte o tarihten beri Nijerya birlikleri düzenli bir biçimde bölgeden çekiliyor ve çekilmenin 14 Ağustos'ta tamamlanarak yarımadanın Kamurun'a bırakılması bekleniyor. (AA)

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