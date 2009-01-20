Elkatmış'ın bürosuna 'Sesini kes' notu

Eski Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış’ın Kızılay’daki bürosuna giren kimliği meçhul kişilerin, üzerinde “Sesini kes” yazılı bir kağıdı bıraktıkları belirtildi. Olayı doğrulayan Elkatmış, ayrıntılı açıklama yapmadı.



Edinilen bilgiye göre, bu sabah Kızılay’daki bürosuna giden Mehmet Elkatmış, ortalığın dağıtılmış olduğunu gördü. Büroya hırsız girdiğini tahmin eden Elkatmış, masasının üzerinde bir A-4 kağıdına yazılı “Sesini kes” mesajını görünce durumu polise bildirdi.



Bürodan bazı evrakların da çalınmış olduğu görüldü. Polis, büroda parmak izi araması yaptı. Üzerinde “Sesini kes” yazılı kağıt da kriminal incelemeye gönderildi.



Mehmet Elkatmış, Susurluk olayının ortaya çıkarılması için kurulan komisyonun başkanlığını yapmış, son günlerde Ergenekon operasyonuyla Susurluk arasındaki bağlantıya dönük bulgular çıkması üzerine sık sık televizyon programlarına konuk olmuştu.



Elkatmış, son olarak Tuncay Güney’in Kanada’dan canlı bağlandığı TRT programına da katılmıştı.



