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Elkatmış, Ergenekon avukatı oldu

Susurluk Araştırma Komisyonu'nda başkanlık yapan eski milletvekili Elkatmış, Ergenekon davasında avukat oldu.

24 Ocak 2009 02:00

TBMM’de 10 yıl önce kurulan Susurluk Araştırma Komisyonu’na başkanlık yapan eski milletvekili Mehmet Elkatmış, Ergenekon davasında ‘avukat’ oldu.


Elkatmış, soruşturmayı yürüten savcılar aleyhine açılan tazminat davalarından davacı avukatı olarak görev aldı. Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan sanıklardan Behiç Gürcihan’ın nişanlısı Fatma Sibel Yüksek’in avukatlığını üstlenen Elkatmış, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriye Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde açılan tazminat davasına ‘avukat’ olarak görev aldı.

Yüksek, davanın erken görülmesi için Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili olarak ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Ergenekon soruşturmasında tanık veya sanık olmadığı halde telefonlarının dinlendiğini ve telefon kayıtlarının iddianamede yer alması nedeniyle savcıların ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etiğini’ iddia eden Yüksek’in bu talebi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi.
Daire, oyçokluğuyla verdiği kararda, “Davalılar savcı olup, HMUK’un 573. maddesi gereğince sadece hakimler ve icra reisleri dava açabileceğinden savcılar hakkında kişisel kusurlarına dayanılarak adliye mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açılabileceğinden dava dilekçesinin görev yönünden reddine oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

Karara muhalif kalan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Uyumaz, karşı oy yazısında savcıların 1. sınıfa ayrılıp ayrılmadıklarının tesbiti sonrası karar verilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu görüşleri savundu:

“Davalılar, görevleri nedeniyle açılan bu davada davalılar için 1. sınıfa ayrılmaları halinde yargılama görevinin ilk derece sıfatıyla Yargıtay da yargılamanın yapılıp bakılması gerektiği bu nedenle öncelikle davalıların 1. sınıfa ayrılıp ayrılmadıkları sorularak sonucuna göre, 1. sınıfa ayrılmaları durumunda bu davaya bakmayı da Dairemizin görevli olduğu, zira davalıların dava dilekçelerinde açıkça belirtildiği gibi yargı görevlerini yapmalarındaki durum nedeniyle tazminat davası açıldığı bu nedenle Dairemizin davaya bakmaya görevli olduğu görüşünde olduğumdan çoğunluk görüşüne katılmıyorum."

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