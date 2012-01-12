-El Kaide batılı ülkeleri uyardı NOVAKŞOT (A.A) - 12.01.2012 - Terör örgütü El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu, Fransa ve müttefiklerini, Mali'nin kuzeyindeki üslerine saldırmaları halinde ellerindeki batılı rehineleri öldürmekle tehdit etti. Mağrib El Kaidesi'nin, Moritanya'nın ANI ajansının yayımladığı açıklamasında, ''Tüm ilgili ülkeleri; Fransa, İngiltere, Hollanda ve İsveç'i uyarıyoruz. Mali'nin kuzeyindeki mücahitlere karşı operasyonları onaylamaları ya da buna katılmaları vatandaşları için ölüm emri anlamına gelir'' denildi. Kuzey Afrika El Kaidesi'nin elinde 6'sı Fransız 9 batılı rehine bulunduğu sanılıyor.