-ELİZABETH'İN ZİYARETİ ÖNCESİ OTOBÜSTE BOMBA DUBLİN (A.A) - 17.05.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi ziyareti öncesi İrlanda'da, bir otobüsün bagajında el yapımı bomba bulundu. Ordudan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in ziyaretine saatler kala, Dublin'e 25 kilometre mesafedeki Maynooth kasabasında bir otobüsün bagaj bölümünde bulunan bombanın askerler tarafından kontrollü olarak patlatıldığı kaydedildi. Polisin isteği üzerine ordu birliklerinin Kildare bölgesine konuşlandırıldığı, bomba parçalarının incelenmek üzere polise teslim edildiği belirtildi.