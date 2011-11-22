-Elizabeth'den Gül'ün onuruna öğle yemeği LONDRA (A.A) - 22.11.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onuruna öğle yemeği verdi. Buckingham Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip ve Galler Prensi Charles, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve eşi Emel Çeviköz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar katıldı. Yemeğin ardından hediye teatisine geçildi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kraliçe 2. Elizabeth'e el dokuması ipek Hereke halısı, günümüzde sadece Dolmabahçe Sarayı'nda kullanılmak üzere üretilen çatma kadife hediye ederlerken, Kraliçe'nin eşi Edinburgh Dükü Philip'e de ressam Ahmet Yeşil'e ait yağlıboya tablo, altın ve civa karışımı işlemeli tombak tabak takdim etti. Gül çifti, Kraliçe Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e, 1579 yılında dönemin kraliçesi Elizabeth'in İngiliz tüccarların Osmanlı topraklarında ve denizlerinde ticaret yapmasına izin verilmesi talebine cevaben Sultan 3. Murat'ın yazdığı mektubu verdi. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi ise Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'e kraliyet mücevheri ile birisinde Cumhurbaşkanlığı forsunun diğerinde Kraliyet armasının bulunduğu ağızları gümüş işlemeli cam vazolar hediye etti. Daha sonra Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ile Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Philip, Türk eserlerinin de yer aldığı Kraliyet Koleksiyonu'ndaki parçalardan oluşan sergiyi gezdi. Sergide, Sultan Abdülaziz'in 1867 yılındaki İngiltere ziyaretinden bir anı yansıtan tablo, İstanbul'a ait panoramik resimler, Kraliçe Elizabeth'in 1971 yılında Anıtkabir'de çekilmiş bir fotoğrafı, yazışmaların yer aldığı Atatürk köşesi ve Kraliçe 2. Elizabeth'in 1971 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında verilen hediyeler yer aldı.