Elizabeth Warren, teklif gelirse Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul edeceğini duyurdu

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Bir süre önce seçim kampanyasına sonra veren Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, teklif gelmesi durumunda Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul edeceğini söyledi.

MSNBC'de kendisine, "Biden size kampanya arkadaşı olmanızı sorsa ne yanıt verirsiniz?" diye sorulan eski Demokrat başkan adayı adayı, "Evet derim" diye yanıt verdi.

İki dönem boyunca 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yapan Joe Biden, başkan yardımcısı adayı olarak bir kadını seçeceğine söz vermişti ve kısa süre içinde bir kısa liste hazırlanması için komite kuracağını ifade etti.

Warren, liberal reformlar üzerine kurulu seçim kampanyasına Mart ayında son verdi. Senatör, Çarşamba günü Biden'ı destekleyeceğini açıkladı. Biden'ın Warren ve Bernie Sanders gibi 'ilerici kanat' seçmenlerinin desteğini almaya çalıştığı biliniyor.

Daha önce Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve eski Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Stacey Abrams da Biden'ın kampanya arkadaşı olmakla ilgilendiklerinin sinyalini vermişti.