-Elizabeth Taylor'ın Van Gogh'u gelecek ay müzayedede LONDRA (A.A) - 16.01.2012 - Elizabeth Taylor'ın özel resim koleksiyonunda yer alan Hollanda'nın izlenimci ressamı Vincent van Gogh'un (1853-1890) eseri gelecek ay Londra'da Christie's müzayede evinde satışa çıkacak. ABD'de Hollywood sinemasının en parlak döneminin yıldızı Elizabeth Taylor'ın (1932-2011) koleksiyonundaki 38 önemli resim, Christie's açık artırmasına çıkıyor. Van Gogh'un sonbahar şaheserlerinden "Vue de l'Asile et de la Chapelle de Saint-Remy" adlı eseri 11 milyon dolardan açılacak. Edgar Degas, Camille Pissarro ve Auguste Renoir'nın başyapıtlarından resimler de Christie's'e giren örnekler içinde Taylor'ın koleksiyonunda bulunuyor. -Babası almıştı- Elizabeth Taylor'ın babası Francis Taylor, Vincent van Gogh'un bu eserini yine Londra'da 1963'te Sotheby's müzayede evinden 257 bin 600 dolara kızı için satın almıştı. Tablonun asıl sahibi hususunda açılan dava 2007'de sonuçlandı. 1939 yılında Nazi Almanyası'ndan kaçan Musevi kadının eskiden açtığı dava, varisleri aleyhine 2007'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla çözüldü. Eser, Taylor'ın mülkiyetinde kaldı. Taylor'ın iki kez evlendiği İngiliz sinema oyuncusu ve tiyatrocusu Richard Burton'ın (1925-1984) ona hediye ettiği 33,19 karatlık (6,7 gram) pırlanta yüzük 8,8 milyon dolara satılmıştı. Taylor Vakfı yararına, eşsiz koleksiyon parçası 2-7 Şubat'ta Christie's'in sergi salonunda görülebilecek.