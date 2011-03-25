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Dünya

ELİZABETH TAYLOR TOPRAĞA VERİLDİ LOS ANGELES (A.A)

25 Mart 2011 10:49

-ELİZABETH TAYLOR TOPRAĞA VERİLDİ LOS ANGELES (A.A) - 25.03.2011 - ABD'nin Los Angeles kentinde Çarşamba günü 79 yaşında hayata veda eden Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor'un, dün öğleden sonra toprağa verildiği bildirildi. Medya mensuplarının fazla yaklaştırılmadığı ve büyük bir mahremiyet içinde yapılan bir törenle toprağa verilen Elizabeth Taylor'un, 2009 yılında vefat eden ünlü pop star Michael Jackson'un gömülü olduğu Los Angeles'ın girişindeki Glendale kasabasında yer alan Forest Lawn Memorial Park mezarlığına gömüldüğü belirtildi. Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun Yahudi dinine geçmiş olmasından dolayı cenaze töreninin çabuklaştırıldığını söyledi. Taylor'un cenazesi haftaya düzenlenecekti. Ünlü yıldızlar ile ilgili haberler yayımlayan TMZ internet sitesi, Taylor'un kendi isteği üzerine Forest Lawn'a gömüldüğünü belirtti. California eyaleti Los Angeles kenti Cedars-Sniai Tıp Merkezi'nde şubatın ilk haftasından beri ağır kalp yetmezliğinden yatan Taylor, 20. yüzyılda Hollywood sinemasının altın çağının son büyük oyuncularındandı.

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