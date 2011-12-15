-Elizabeth Taylor portresi 662.5 bin dolara satıldı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Hollywood'un Mart'ta hayatını kaybeden efsanevi ismi Elizabeth Taylor'un Andy Warhol tarafından yapılan bir portresi, 662.5 bin dolara alıcı buldu. Warhol, New York'taki Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada satışa çıkarılan 1964 tarihli portreye "Elizabeth'e sevgilerle" yazıp imzalamıştı. Açık artırmada Taylor'un aktör Richard Burton'la ikinci düğünü sırasında giydiği kıyafet de 62 bin dolara alıcı buldu. Oyuncunun aralarında Dior tasarımı bir gece elbisesinin de bulunduğu kıyafetleri, toplam 2,5 milyon dolara satıldı. Dior elbise 362 bin dolara alıcı bulurken oyuncunun Versace tasarımı bolero ceketi de 100 bin dolara satıldı. Christie's müzayede evinde Salı günü yapılan açık artırmada, Taylor'un aralarında Cartier, Van Cleef & Arpels ve Chopard gibi ünlü tasarımcıların takılarının da bulunduğu mücevherleri 116 milyon dolara satılmıştı. Taylor'un eşyalarının satışından elde edilecek gelir, sanatçının 1991 yılında kurduğu Elizabeth Taylor AİDS Fonu'na aktarılacak.