T24 LogoT24 Logo
Dünya

Elizabeth Taylor portresi 662.5 bin dolara satıldı ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 15:54

-Elizabeth Taylor portresi 662.5 bin dolara satıldı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Hollywood'un Mart'ta hayatını kaybeden efsanevi ismi Elizabeth Taylor'un Andy Warhol tarafından yapılan bir portresi, 662.5 bin dolara alıcı buldu.  Warhol, New York'taki Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada satışa çıkarılan 1964 tarihli portreye "Elizabeth'e sevgilerle" yazıp imzalamıştı.  Açık artırmada Taylor'un aktör Richard Burton'la ikinci düğünü sırasında giydiği kıyafet de 62 bin dolara alıcı buldu.   Oyuncunun aralarında Dior tasarımı bir gece elbisesinin de bulunduğu kıyafetleri, toplam 2,5 milyon dolara satıldı. Dior elbise 362 bin dolara alıcı bulurken oyuncunun Versace tasarımı bolero ceketi de 100 bin dolara satıldı.   Christie's müzayede evinde Salı günü yapılan açık artırmada, Taylor'un aralarında Cartier, Van Cleef & Arpels ve Chopard gibi ünlü tasarımcıların takılarının da bulunduğu mücevherleri 116 milyon dolara satılmıştı. Taylor'un eşyalarının satışından elde edilecek gelir, sanatçının 1991 yılında kurduğu Elizabeth Taylor AİDS Fonu'na aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24