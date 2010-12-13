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Dünya

ELIZABETH HURLEY EŞİNDEN AYRILDI LONDRA (A.A)

13 Aralık 2010 20:30

-ELIZABETH HURLEY EŞİNDEN AYRILDI LONDRA (A.A) - 13.12.2010 - İngiliz aktris Elizabeth Hurley (45), eşi Arun Nayar'dan ayrıldı. Hurley, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter'da yaptığı açıklamada, üç yıldır evli çiftin, birkaç ay önce ayrıldığını duyurdu.  İngiliz basınında, Hurley'nin açıklamasından önce ünlü aktrisin, Avustralyalı kriket oyuncusu Shane Warne ile ilişkisi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Warne da bugün eşinden ayrıldığını doğruladı. Elizabeth Hurley ve Hint sevgilisi Arun Nayar, 2007 yılında Londra'nın dışında bir şatoda evlenmişti. Çift daha sonra Hindistan'ın Jodphur kentinde Hint geleneklerine uygun bir düğün töreni yapmıştı. Hurley'in bundan 10 yıl önce İngiliz aktör Hugh Grant ile ilişkisi magazin basını meşgul ederken, ünlü aktrisin, film yapımcısı Steve Bing ile ilişkisinden 8 yaşında Damian adında bir oğlu bulunuyor.

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