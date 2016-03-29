Eliveren davasında zaman aşımı Meclis'e taşındı

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, 17 Nisan 1999 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde PKK üyesi oldukları gerekçesi ile özel harekat polislere tarafından öldürülen Mehmet Eliveren (19) ve yeğeni Yılmaz Eliveren (17)’a ilgili davanın 24 Mart 2016 tarihinde Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada sanıkların işledikleri suçun TCK ve CMK maddelerince zaman aşımına uğradığı kararı verildiğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a konuyla ilgili sorular yönlendiren Özsoy, davada delillerin açık olmasına rağmen sorumluların ceza almadan davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesi konusunda her hangi bir idari ve hukuki soruşturma başlatmayı düşünüp düşünmediğini sordu.

HDP’li Özsoy’un zamanaşımına giren Eliveren davasına ilişkin Adalat Bakanı'na soruları şöyle:

17.04.1999 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde Mehmet Eliveren (19) ve yeğeni Yılmaz Eliveren (17) PKK üyesi oldukları gerekçesiyle Özel Harekat Polisleri tarafından öldürülmüşlerdir. Olayın ardından maktullerin PKK üyesi oldukları iddiası ile soruşturma başlatılmış, fakat 10.07.2010 tarihinde maktullerin avukatı tarafından açılan 2. soruşturma kapsamında maktullerin PKK üyesi olmadıkları, sivil vatandaş oldukları ve görevde bulunan Özel Harekat Polisleri tarafından tasarlanarak, kasten öldürüldükleri ifade edilmiş ve soruşturma bu doğrultuda genişletilmiştir. 24.03.2016 tarihinde Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi görülen son duruşmada sanıkların işledikleri suçun TCK ve CMK maddelerince zaman aşımına uğradığı kararını vermiştir. Özellikle 90’lı yıllarda sıkça rastlanan ve “faili meçhul cinayetler” olarak bilinen bu tür olayların aydınlanması ve faillerin adalet önüne çıkarılıp yargılanması konusunda emsal teşkil eden bu ve benzeri olaylar hakkında yargılama süreci yeniden başlatılabilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

Söz konusu davada deliller açık olmasına rağmen sorumluların ceza almadan davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesi konusunda her hangi bir idari ve hukuki soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Yeni bir soruşturma kapsamında söz konusu dava dosyasını yeniden açmak sureti ile sorumluların tekrar adalet önüne çıkarılması ve yargılanması doğrultusunda her hangi bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

Mahkemenin verdiği zaman aşımı kararının sonucu itibariyle maktul yakınlarına verilmiş bir ceza olduğunu ve sorumluların cezasız kalmasının toplum nezdinde adalete olan güveni sarstığını düşünüyor musunuz?

Özellikle 90’lı yıllarda güvenlik güçleri tarafından işlenen bu tarz suçlarda zaman aşımı nedeniyle benzer bir şekilde düşen dava sayısı kaçtır?

Güvenlik güçlerinin yargılandığı bu ve benzeri davalarda dava sürecinin kasıtlı olarak uzatıldığı hususu konusunda bakanlığınızın yürüttüğü herhangi bir idari ve hukuki soruşturma var mıdır?

Bakanlığınızın bu ve benzeri ağır suçları içeren davalarda zaman aşımını ortadan kaldırmak için yürüttüğü her hangi bir çalışma var mıdır?

Türkiye genelinde 1990’dan bu güne kadar tasarlayarak ve kasten öldürme suçlarından güvenlik güçleri hakkında açılmış dava sayısı kaçtır? Bu davaların bölgelere göre dağılımı nedir? Bu davalar sonucunda toplam kaç güvenlik görevlisi yargılanmış ve ceza almıştır?