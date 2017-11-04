Elitaş: Meclis başkanı üçüncü turda seçili

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TBMM yeni başkanının üçüncü turda seçileceğini beklediğini söyledi. Elitaş, \"Tahmin ediyorum ki ilk başta partiler geleneksel olarak adaylarını çıkaracak. İkinci turda çekilenler oluyor. 3\'üncü turda meclis başkanı kesin seçilir. Ak Parti\'nin 316 milletvekili var. Üçüncü turda Ak parti 276\'yı bulur\" dedi. Elitaş, seçim barajı ile ilgili siyasi partilere yaptıkları çağrıya yanıt alamadıklarını uyum yasalarının meclisteki bütçe görüşmelerinden önce gündeme gelebileceğini söyledi.

Kayseri\'de TBMM Başkanlık seçimi ve Uyum Yasaları konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, şöyle dedi:

\"17-21 Kasım tarihleri arasında meclis başkanı seçilmesi gerekiyor. Siyasi partiler ile görüştükten sonra tahmin ediyorum ki 20 Kasım Pazartesi günü meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirilmiş olur. Meclis Başkanlığı seçimi 4 turda yapılır. İlk 2 turda 367, üçüncü turda 276 salt çoğunluğu bulmak gerekir. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanmazsa nihai olarak 4 turda seçim gerçekleşir. Tahmin ediyorum ki ilk başta partiler geleneksel olarak adaylarını çıkaracaklar. İkinci turda çekilenler oluyor. Üçüncü turda meclis başkanı kesin seçilir. Ak partinin 316 milletvekili var. Üçüncü turda Ak parti 276\'yı bulur.\"

SEÇİM BARAJI KONUSUNDA SİYASİ PARTİLER YANIT VERMEDİ

Mustafa Elitaş, seçim barajı ve uyum yasaları ile ilgili de görüşlerini dile getirdi. Elitaş, uyum yasalarının bütçe görüşmelerinden önce meclise geleceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"Seçim barajı ile ilgili biz siyasi partilere çağrıda bulunduk . Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkan olduğu gün, gelin bu konu ile ilgili her şeyi konuşalım dedi. Ama o günden bu tarafa hiç kimse görüş belirtmedi. Demek ki siyasi partilerin bu konu ile ilgili her hangi bir teklifi yok. Mevcut durumun devam etmesi ile ilgili kanaatleri var. O çerçevede bunu değerlendirmek gerekir. Seçim barajı uyum yasası çerçevesinde değildir. uyum yasaları 16 Nisan\'da halk tarafından kabul edilen Anayasa değişikliğine bazı maddeleri uyarlamak şeklinde diye düşünmek lazım. Muhtemelen aralık ayının ilk haftası Adalet Bakanlığımızın çalıştığı bir yasa var uyum yasası ile ilgili. O TBMM genel kuruluna gelebilir. Bütçe görüşmelerinden önce onu görüşme imkanımız olabilir ama Adalet Bakanlığı kasım ayının ikinci haftasına gönderirse genel kurulda bu komisyon çalışmalarına geçer. Bizde Aralık ayında bütçe görüşmelerinden önce bu kanunu çıkarmış oluruz. 15 maddelik temel kot maddeleri diyebileceğimiz kanunlardan birisi. Belki uyum iç tüzüğü gelebilir. Meclis başkanımız bir çağrı yapmıştı. O çağrıya siyasi partilerden bir cevap gelmemişti. AK Parti olarak yeni bir uyum iç tüzüğünü 2018 yılında TBMM\'ye kazandırılmasını istiyoruz. Çünkü bu iç tüzük 1973 tarihli bir iç tüzük. 2019\'a geçmeden biran önce bunu uyarlayalım istiyoruz.\"

FOTOLU