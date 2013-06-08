Elitaş: Havalimanında atılan sloganları doğru bulmuyorum

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı havalimanında karşılayan kitlenin attığı “Yol ver gidelim, Taksim’i ezelim” sloganını doğru bulmadığını söyledi. AKP'li Elitaş, Başbakan Erdoğan'ı hava alanında karşılayan grubun kendiliğinden oluşan bir kitle olduğunu ifade etti.

TBMM'de gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan Mustafa Elitaş, Gezi Parkı olaylarının 12. gününde "İnsanlar dileklerini başkalarını rahatsız etmeden dile getirmeli. Ancak yapılan eylemler çığırından çıktı, başka bir mecraya doğru gitmeye başladı. İyi niyetli olan eylem demokrasinin önünü tıkamaya doğru gitmeye başladı." diye konuştu.

"Marjinal grupların değirmenine su taşınmamalı. 50 ilde birden aniden bu olayların olması organize bir iş olduğunu gösteriyor" diyen Elitaş, Türkiye'nin gelişme gösterdiği dönemde birilerinin rahatsız olup ülkenin itibarını zedelemeye çalıştığını vurguladı.

'Kalabalık organize değil, kendiliğinden'

“Organize olmamasına rağmen orada çok büyük bir kalabalığın toplanabilmesi önemli bir mesele. Başbakan'a gösterilen sevginin tezahürü olarak görüyorum" ifadesini kullanan Elitaş, insanların tepkilerini sandıkta göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Karşılamada atılan sloganları doğru bulmadığını söyleyen Elitaş, "Öyle sloganlar yanlış. Örgütlü bir organizasyon değil. Kendiliğinden oluşan bir topluluk" şeklinde konuştu.



Kastamonu İnebolu'da AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Küpoğlu'nun, "Taksim Gezi Parkı'ndan sonra Anıtkabir'i de yıkarız" şeklindeki tweetinin hatırlatılması üzerine Elitaş, "Kastamonu ile ilgili istifa işlemi gerçekleşti. Polis bu tahrikler konusunda onu da gözaltına aldı diye biliyorum" cevabını verdi.