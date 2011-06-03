-ELİT TUR'DA TÜRKİYE FİNALE YÜKSELDİ ANTALYA (A.A) - 02.06.2011 - UEFA 19 Yaş altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. grupta oynanan maçta Türkiye, Macaristan'ı 6- 1 yendi. 2. dakikada Engin'in kullandığı serbest atışta kaleci Ambrusics'ten dönen topa Muhammet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 6. dakikada Engin'in vuruşunda top boşta bulunan Ali Dere'nin önüne düştü. Ali Dere düzgün bir vuruşla topu Macaristan filelerine gönderdi: 2-0. 43. dakikada Macaristan ceza alanının solundan Okan'ın ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Ömer Ali topa kafa ile vurarak filelere gönderdi: 3-0. 46. dakikada Ugrai, Türkiye defansını geçerek topu kaleci Ömer'in solundan filelere gönderdi: 3-1. 76 dakikada Kamil'in sağdan ortasına iyi yükselen Muhammet takımının farkı tekrar 3'e çıkardı: 4-1. 89. dakikada Nadir'in aşırtma ile gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali topu kafa ile filelere gönderdi: 5-1. 90. dakikada Engin ceza alanı dışından sert vurarak maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 6-1. Türkiye, 5 Haziran Pazar günü finalde Almanya ile grup birinciliği için mücadele edecek. Stat: Wow Topkapı Futbol Center Hakemler: Lonut Maruis Avram xxx (Romanya), Lulian George Radu xxx (Romanya), Semen Shlonchak xxx (Ukrayna) Türkiye: Ömer Kahveci xxx, Okan xxx, Furkan xx(Dk. 66 Orhan Gülle xx), Sezer xxx, Ömer Ali Şahiner xxx, Gökay xx, Muhammet xxx, Engin xxx, Sefa xxx, Servan xx(Dk. 59 Nadir xx), Ali Dere xxx (Dk. 50 Kamil xx) Macaristan: Ambrusics xx, Olah xx, Farkas xx, Izing xx, Windecker xxx, Vernes xx (Dk. 53 Nagy xx), Ponczok x, Ugrai x(Dk. 58 Skriba xx), Barath xxx, Kovacs x, Czar xx Goller: Dk. 2 ve 76 Muhammet, Dk. 7 Ali Dere, Dk. 43 ve 89 Ömer Ali, Dk. 90 Engin (Türkiye), Dk. 46 Ugrai (Macaristan) Kırmızı kartlar: Dk. 45 Ponczok, Dk. 50 Kovacs, Dk. 83 Izing (Macaristan) Sarı Kartlar: Dk. 33 Ugrai (Macaristan), Dk. 27 Servan, Dk. 80 Nadir, Dk. 87 Orhan Gülle (Türkiye)