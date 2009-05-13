Elini sallasa ellisi...





Avrupa'nın birçok kulübünden teklif aldığı belirtilen Valencia'nın milli futbolcusu David Silva'nın Juvetuns ve Liverpool'un kıskacında olduğu belirtiliyor







David Silva'nın menajeri, İspanyol oyuncuya Avrupa'nın birçok kulübünden teklif geldiğini söyledi. Skysports'un haberine göre Liverpool ve Juvesntus'un bu oyuncuyla yakından ilgileniyor.



Ciddi maddi probelmelerle boğuşan Valencia kulübü, elindeki yıldız oyuncuları önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle satacak gibi gözüküyor. Silva'nın temsilcisi Jose Segui, yıldız oyuncuya gelen teklifleri doğrularken ancak geleceğinin Valencia'ya bağlı olduğunu da söylemeden geçmedi. Segui, "Bazı kulüpler Silva'nın mağliyetini sordular, bu da çok doğaldır çünkü Silva gibi bir yıldızı herkes takımında görmek ister fakat Silva'nın Valencia ile kontratı var ve burda olmaktan da çok memnun" dedi.



Öte yandan Valencia'nın Sportif Direktörü Fernando Gomez, şu an için kulübe hiçbir futbolcu için resmi teklif gelmediğini vurgularken takımının hala ligde önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi şansının olduğunu ve tüm oyuncularının sadece buna konsantre olmalarını istediğini belirtti.