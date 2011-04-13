Elini makineye kaptıran işçiye yanlış rapor

T24- Denizli’de temizlik işçisi olarak çalıştığı markette şarküteri reyonunda görevlendirilen sol eli felçli Fadime Yıldız, sağlam olan sağ elini de kıyma makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Yıldız’a hastaneden “Sağ ayak parmakları koptu, 1 ay sonra işe başlayabilir’ raporu verildi.

2003 yılında Afyon’un Dinar İlçesi’nden Denizli’ye göç eden 6 nüfuslu Yıldız Ailesi’nin reisi baba Ali Yıldız sürekli bir iş bulamadı. Sol eli 12 yaşında ailesiyle gittiği bir düğünde isabet eden maganda kurşunu nedeniyle felç olan Yıldız, hamallık yaparak geçimini sağlamaya çalışan eşine destek olmak amacıyla İŞKUR’a başvurdu. İŞKUR Denizli Müdürlüğü 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Fadime Yıldız’ı, 2008’de Pekdemir Ailesi’ne ait İstasyon Caddesi’ndeki bir süpermarkete yerleştirdi.

Markette, temizlik işçisi olarak çalışan Yıldız, iddiaya göre zaman zaman boş kalan farklı birimlere de market yöneticileri tarafından görevlendiriliyordu. Yine iddiaya göre 20 Mart’ta bir market yöneticisi kendisini kısa süreliğine şarküteri reyonuna gönderdi. Yıldız, şarküteri reyonuna gelen bir müşterinin kıyma yapmak isterken, bir anlık dalgınlık sonucu sağlam olan sağ elini elektrikli et kıyma makinesine kaptırdı.

Fadime Yıldız olayı şöyle anlattı: "Reyondan eti aldım, makinenin yanına koydum ve makineyi açarak etleri içine attım. Tokmağa atıyorum diye elimi koydum birden elimi içine kaptı. Daha sonra bir çığlık attım ve sorumlu müdürler geldi yanıma"

Şirket yetkilileri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadının kıyma makinesine kaptırdığı sağ eline, yaklaşık 1 saat süren operasyonla müdahale edildi. Ancak doktorlar, kadının 4 parmağını (başparmak hariç) feci şekilde parçalandığı için eline dikemedi.

Fadime Yıldız, "Elimi bağrıma bastım ve önce Tekden Hastanesi’ne götürdüler ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Parmaklarımın hepsi koptu, 4 tane parmağım koptu" diye konuştu.

Talihsiz kadın ikinci şoku Denizli Devlet Hastanesi’nden aldığı 25 Mart tarihli raporla yaşadı. Hastane raporunda Yıldız’ın sağ el yerine sağ ayak parmaklarının koptuğu ve bir ay sonra işinin başına dönebileceği yazıyordu.

Operasyonu gerçekleştiren Op.Dr. Yaşar Selçuk’un yanı sıra Ortopedi Servisi uzmanlarından Op.Dr. Mustafa Ağar, Uzm.Dr. Hüseyin Akdağ ve Başhekim Yardımcısı Op.Dr. Sami Cebelli’nin imzasının bulunduğu raporda Fadime Yıldız’a 20 Mart 2011 tarihinde sağ ayakta 2, 3, 4, ve 5. parmak ampütasyonu yapıldığı, hastanın 23 Mart 2011’de taburcu edildiği, 22 Nisan 2011 tarihinde iş başı yapabileceğini “İTTİFAKLA” karar verildiği ibareleri yer alıyor.

Raporda bir yazım hatası yapıldığını düşünen Fadime Yıldız’ın eşi Ali Yıldız, yeni rapor olmak için Denizli Devlet Hastanesi’ne gitti. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Ali Yıldız "Ben doktora niye böyle bir rapor düzenlediniz diye sordum, ‘Bile bile yaptım var mı diyeceğin’ dedi. Ben de şikayet edeceğimizi söyledim. O da bana ‘Nereye şikayet edeceksen et’ dedi" diye konuştu.

Fadime Yıldız, işyerinden kendisine verilen kaza raporuyla bir kez daha yıkıldı. Raporda Yıldız’ın şarküteride görevlendirilmediği, temizlik sırasında elini kıyma makinesine kaptırdığı belirtiliyordu.

Fadime Yıldız, "O anda ben aşağıda temizlik yapıyordum. Müdür yardımcısı beni çağırdı. Aydın bey, bu şarküteri reyonuna bak dedi. Ben de geçtim ve 10-15 dakika sonra müşterinin biri geldi. Müşteri bana kıyma ver dedi"



'Hayatım söndü'



Yıldız çifti şimdi hem kaza raporunu düzenleyen firma, hem de el yerine ayak raporu veren doktorlar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başına gelen kaza sonrası perişan olan Fadime Yıldız, "Tamamen özürlü oldum, hayatım bitti, hayatım söndü benim. Benim 4 tane çocuğum var, kim bakacak bana. Ekmeğimi, suyu el yediriyor bana, tuvalete el götürüyor beni. Kim bakacak bana" diye seslendi.

Yıldız çiftinin hukuk mücadelesini yürütme görevini üstlenen Denizli Barosu Avukatlarından İsmail Özgür, hem Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de ilgili kurumlara adli ve idari soruşturma konusunda suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Özgür "Müvekkilimin özürlü kadrosundan yerleştirildiği işyerinde temizlik işçisiyken şarküteri reyonuna görevlendiriliyor ve elini kaybediyor. Bu hukuk dışıdır" dedi.



Müşteriye gelin gördüklerinizi anlatın çağrısı



Yıldız’ın Avukatına göre, olay sırasında Fatma Yıldız’dan kıyma isteyen müşterinin tanıklığı çok önemli.

Özgür "Bu olayı gören müşteri 20 Mart Pazar günü saat 11:00- 11:30 sıralarında kıyma almaya gelen bu kişi olayı gördü. Lütfen gelin, gördüklerinizi tüm çıplağıyla anlatın" diye çağrıda bulundu.

Haklarında suç duyurusunda bulunulan firma ve devlet hastanesinin başındaki iki ismin farklı bir yönü de var. Marketin sahibi Cemal Pekdemir’in İl Genel Meclisi Başkanı olan kardeşi Halil Pekdemir ve raporu düzenleyen Denizli Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Ramazan Canural bir süre önce görevlerinden istifa ederek AKP’den adaylık başvurusunda bulundular. Pekdemir 6. Sıradan milletvekili adayı gösterildi. Başhekim Canural ise listede yer bulamadı.