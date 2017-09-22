Elini kıyma makinesine kaptıran kasap yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde bir marketin kasap reyonunda çalışan 25 yaşındaki Mahmut Çalışkan, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi\'ndeki bir marketin kasap reyonunda iki ay önce işe başlayan Mahmut Çalışkan, dün akşam müşterisine ürün vermek için kıyma makinesinin başına geçti. Çalışkan, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Çalışkan\'ın bileğine kadır sıkışan eli, kıyma makinesi kesilerek çıkarılabildi. Sağ eli, parmakları ve bileğinde kırık bulunan Çalışkan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili market yöneticisi ve üç personelin ifadesini aldı.

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