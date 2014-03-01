Elini keserek cezalandırdılar

Suriye'nin kuzeyinde Halep yakınlarındaki bir kasabada El Kaide'ye bağlı Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) üyesi bir grup, hırsızlık zanlısı bir kişiyi elini keserek cezalandırdı.

Önce bildiri okuyan grup üyeleri, hırsızlık zanlısını “günahından temizleyeceklerini” söylediler.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre silahlı grup üyeleri, açıklamanın ardından zanlının kolunu bir masanın üzerine koydu.

Söz konusu kişinin elini kılıçla kesen grup, olayla ilgili fotoğrafları da sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaştı. Ancak fotoğraflar daha sonra Twitter’dan kaldırıldı.