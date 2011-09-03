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Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü ANTALYA (A.A)

03 Eylül 2011 23:56

-Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü ANTALYA (A.A) - 03.09.2011 - Antalya'da temizlik yaparken yanlışlıkla çalıştırdığı kıyma makinesine sağ elini kaptıran 18 yaşındaki genç kız, kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çalışan 18 yaşındaki Bahar Utkucu, temizlik yapmak amacıyla elini kıyma makinesine soktu. Utkucu, bu sırada yanlışlıkla, makineyi çalıştıran pedala bastı. Makinenin çalışması sonucu Utkucu'nun eli kıyma makinesinin içinde sıkıştı.  Alışveriş merkezine gelen ambulans ekipleri genç kızın elini makineden çıkartamayınca itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonuç vermeyince, genç kız kıyma makinesiyle ambulansa bindirildi. Bu sırada acı çığlıkları atan Utkucu,  ''Lütfen bana elimi göstermeyin. Beni bayıltın. Bu manzarayı görmek istemiyorum. Allah'ım bu benim başıma neden geldi?'' diye gözyaşı döktü.  Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Utkucu'nun ameliyata alındığı öğrenildi.

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