Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde okul bahçesindeki duvardan atlamak isterken eli korkuluk demirine saplanan 13 yaşındaki öğrenci Ertuğrul İhsan Demir, elindeki demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesinde bulunan Eşref Uslu Ortaokulu’nda meydana geldi. 8\'inci sınıf öğrencisi Ertuğrul İhsan Demir öğle tatilinin bitiminde okula duvardan atlayarak girmek istedi. Duvara çıktığı sırada dengesini kaybeden Demir’in eli, korkulukların demirlerine saplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve öğretmenler olay yerine acil servis ekipleri ve itfaiyeyi çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin korkuluk demirlerini kesmesinin ardından yaralı öğrenci, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Acil Servisi’ne kaldırılan öğrencinin eline saplanan demir operasyonla çıkartıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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