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Eline demir parmaklık saplandı

ADANA, (DHA)-  ADANA’da evin bahçesinden dışarıya atlamak isterken eline demir parmaklık saplanan Murat K, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı

14 Haziran 2018 19:14

ADANA, (DHA)-  ADANA’da evin bahçesinden dışarıya atlamak isterken eline demir parmaklık saplanan Murat K, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin bahçesinden dışarıya atlamak isteyen Murat K., dengesini kaybedince demir parmaklık eline saplandı. Murat K., acılar içerisinde bir süre bulunduğu yerde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri, demir parmaklıkların alt kısmını keserek çocuğu 112 acil sağlık görevlilerine teslim etti. Murat K.’nin eline batan demir parmaklık, ameliyatla çıkartıldı. Murat K. tedaviye alındı.

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