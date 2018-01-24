Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da ekonomik sıkıntıları olduğunu öne süren M.Ö., (40) ailesine ait akaryakıt istasyonunda tabancayla intihar edeceğini söyleyerek, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Merkez Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan ailesine ait akaryakıt istasyonuna gelen M. Ö., yaşadığı bunalımdan bahsederek belindeki tabancasını çıkarıp intihara kalkıştı. İstasyonda çalışan pompacıların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başına dayadığı tabancayla istasyon içerisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan M. Ö., takipçilerine açıklamalarda bulundu. Polis ekiplerinin M.Ö.\'yü intihar girişiminden vazgeçirmek için ikna çabaları sürüyor.



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