Elinde palayla siteye girdi, 4'üncü kattan borulara tutunarak indi

Bursa'da ağabeyinin kaldığı siteye elinde palayla giren Ömer K. (29), yaklaşık 1 saat sonra 4'üncü kattaki daireden yağmur tahliye borularına tutunarak indi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pala bulunan Ömer K., ağabeyinin yaşadığı siteye kapının üzerinden atlayıp girdi. Güvenlik görevlilerine elindeki palayı gösterdikten sonra binaya giren Ömer K., yaklaşık bir saat sonra, 4'üncü kattan yağmur tahliye borularına tutunarak aşağı indi. Siteden çıkıp gözden kaybolan Ömer K.'nın madde bağımlısı olduğu iddia ediliyor.

Sitede oturan Ömer Said, Ömer K.'nin yaklaşık 5 aydır siteye izinsiz girip çıktığını belirterek, "Ben bu sitede yaşıyorum. Olay aslında 5 ay önce başladı. Adam madde bağımlısıymış. Sürekli sitemize giriyor. Ağabeyi de bu sitede yaşıyormuş, onunla sıkıntısı olduğunu öğrendik. Siteye ve site sakinlerine zarar verebilir diye düşünüyoruz. Ne kadar yakalayıp uzaklaştırsak da yine geliyor. Maalesef yine sitemize geldi. Çitlerden atlamış, siteye girmiş. Sonra 4'üncü kattan borulardan indi. Biz de şaşırdık. Siteye palayla giriyor. Çok şükür şu ana kadar kimseye zarar vermedi. Ama bu olaylardan sonra site sakinleri korkmaya başladı. Umarız en kısa sürede yakalanır, biz de rahatlarız" dedi.