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Dünya

Elinde iki bıçakla saraya yürüdü

Buckingham Sarayı'nın önünde iki bıçak taşıyan kişi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu

04 Şubat 2013 09:22

İngiltere'de Buckingham Sarayı'nın önünde heyecan dolu anlar yaşandı. Ellerinde iki bıçakla sarayın kapısına doğru yürüyen bir kişi İngiliz polisi tarafından etkisiz hale getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı'nın önünde iki bıçak taşıyan kişi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Olay sarayın bahçesinde muhafız bölüğünün nöbet değişimi sırasındaki törende yaşandı.

Bıçaklardan birini boğazına diğerini de kalbine doğru tutan kişi sarayın kapısına doğru yürümeye başlayınca polis harekete geçti. İngiliz polisi şok tabancısı kullandı ve bıçaklı kişi kısa sürede yere yığıldı.

Polis, söz konusu kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay sırasında Kraliçe ve eşi Prens Philip'in Buckıngham Sarayı'nda olmadıkları açıklandı.

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