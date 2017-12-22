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Elinde ‘dinamitle’ intihara kalkıştı: Patlatırım

İntihara kalkışan vatandaşın elindeki dinamit görünümlü cismin, kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğu belirtildi

22 Aralık 2017 01:18

Adana'da alkol aldıktan sonra eline dinamit görünümü verdiği fünyeyi alan 27 yaşındaki Aydın Karayel, polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, kısa süre önce denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden tahliye olan Karayel, henüz nereden edindiği bilinmeyen fünyeyi sarıp, dinamit görünümü vererek, komşularına kendisini öldüreceğini söyledi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen Karayel, evinin salonunda, "Elimdeki dinamiti patlatırım" deyip, polislerden yaklaşmamalarını istedi. Uzun süre ikna edilemeyen Karayel'in bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elindeki fünyeyi aldı. Ardından Karayel etkisiz hale getirildi. 

Bomba uzmanı polisler, Karayel'in elinden alınan cismin, kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğunu belirledi.

İtfaiye ve polislerin yardımıyla evden çıkartılan Karayel'in geçen yıl da intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karayel, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

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