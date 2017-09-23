Elinde dinamit patlayan balıkçı öldü

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de balıkçı 49 yaşındaki Halil Uysal, dinamitle balık avlamak isterken meydana gelen patlamada öldü.

Olay, bu sabah Biga İlçesi\'ne bağlı Aksaz Köyü\'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde balık avlamak için kendisine ait 9 metrelik balıkçı teknesiyle deniz açılan Halil Uysal, iddiaya göre, yasak olmasına rağmen dinamitle balık avlamak istedi. Denize atmak için eline aldığı dinamitin patlamasıyla öldü. Diğer balıkçıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Teknede ve bölgede yapılan inceleme ardından Uysal\'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

