'Elinde bira varken neden ekmek alıyorsun?' dayağı

Bolu'da elinde birayla girdiği marketten alışveriş yaptığı iddia edilen 59 yaşındaki Mehmet Ak, "Elinde bira ile neden ekmek alıyorsun?" diyen 2 kişinin saldırısına uğradı.

Olay, dün gece saat 00.15 sıralarında, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için giren Mehmet Ak, ekmek ve biber aldıktan sonra dışarıya çıktı. İddiaya göre, marketteki 2 müşteri, Ak’ın yanına gelerek, "Elinde bira ile neden ekmek alıyorsun?" diyerek ona tekme tokat saldırdı. Aldığı darbeler sonucu gözünün içinden kan gelen Mehmet Ak yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine geldi. Ak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevrede arama yapan polisler yerdeki ekmekleri toplayıp caddede bulunan dershanenin güvenlik personeline verdi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (radikal.com.tr/DHA)