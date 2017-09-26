T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elinde bıçakla yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 araç ezdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da elinde bıçakla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Devrim Oluk, hafif ticari araç ardından da bir otomobilin çarpması sonucu öldü

26 Eylül 2017 11:01

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da elinde bıçakla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Devrim Oluk, hafif ticari araç ardından da bir otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bölgedeki Sanayi Sitesi\'nden koşarak caddeye çıkan Devrim Oluk\'a önce Mahmut Bilgen yönetimindeki 55 YC 977 plakalı hafif ticari araç, ardından Osman Tezcan yönetimindeki 06 TZC 01 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Oluk sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale ardından Oluk\'un öldüğünü tespit etti. Sanayi sitesinin güvenlik görevliler Devrim Oluk\'un birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bağırarak yola doğru koştuğunu söyledi. Oluk\'un üzerinden 1 bıçak ve 2 merminin yola düştüğü görüldü. Devrim Oluk\'un cesedi olay yeri incelemeleri ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYADevrim OlukhafifKazaSelçuklu ilçesi Ankara CaddesiKimliğiSitesiDevrim OlukMahmut BilgenYCOsman TezcanTZCAğırOluk sağlıkSağlıkSanayiKonya EğitimAraştırma Hastanesi Morgu Kazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24