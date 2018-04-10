Elinde bıçakla caddede dolaşan kişi, polis tarafından etkisiz hale getirildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da caddede elinde bıçakla dolanan Yusuf Ç., kovalamaca sonucu polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yusuf Ç.\'nin ailevi sorunları olduğu belirtildi.

​İnönü Caddesi\'nde elinde bıçakla gezen Yusuf Ç.’yi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri fark edince ara sokaklara griip kaçmaya çalışan Yusuf Ç., Eski Emniyet Müdürlüğü binasının yakınında sıkıştırıldı. Yusuf Ç., bıçağı bırakmakta direnince, polis havaya ateş açtı. Yeniden kaçmaya çalışan Yusuf Ç., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Çarşı Polis Merkezi\'ne götürülen Yusuf Ç.’nin ailevi sorunlarının olduğu ve sık sık elinde bıçakla sokaklarda gezdiği öne sürüldü.



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