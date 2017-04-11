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BBC Türkçe

'Elimizde Suriye'de sahte kimyasal saldırılar yapılacağı istihbaratı var'

Rusya lideri Vladimi Putin, Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki bazı bölgeler de dahil olmak üzere sahte kimyasal saldırılar düzenleneceğine dair planlara yönelik istihbarat sahibi olduklarını söyledi.

11 Nisan 2017 19:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'de yeni füze saldırıları düzenleyeceğine yönelik ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

Putin, Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ı itibarsızlaştırmak için sahte kimyasal saldırılar düzenlenmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Matarella'yla Moskova'da ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD'nin Suriye'de yeni füze saldırıları düzenlemesini bekleyip beklemediği sorulduğunda da, "Şam'ın güneyindeki dış mahalleleri de dahil, Suriye'nin diğer bölgelerinde benzer bir provokasyonun hazırlandığı, bazı (kimyasal) maddeler yerleştirip, Suriye hükümetini kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planlandığına dair elimizde istihbarat var" dedi.

Rus lider, ülkesinin Suriye'de oynadığı role dair Batı'nın eleştirilerini hoş göreceklerini ancak tavrın giderek yumuşamasını umduklarını belirtti.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun bölgesine geçen hafta kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları ortaya atılmıştı. Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Muhalifler ve Batı, saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutuyor. ABD, bu iddialar üzerine Han Şeyhun'u vuran uçaklıkların kalktığını söylediği Suriye ordusuna ait askeri üsse füze saldırısı düzenledi.

Suriye hükümeti ve Rusya ise bu iddiaları reddederek, aşırı İslamcı grupların silah ve kimyasal deposunu vurduğunu söylüyor.

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