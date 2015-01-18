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Spor

'Elimi timsah ısırdı' diyen Robben şaka yapmış

Robben'in açıklaması, sosyal medya ve internet basınında hızla yayılmıştı

18 Ocak 2015 10:08

Parmaklarını timsahın ısırdığını söyleyen Bayern Münihli futbolcu Arjen Robben'in şaka yaptığı ortaya çıktı.

Katar'ın başkenti Doha'da devre arası hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben'in, bandajlı elini soran gazetecilere yaptığı açıklamanın şaka olduğu anlaşıldı.

Robben, ağırlık çalışması sırasında incindiği iddia edilen parmaklarının bandajlanması sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Antrenman sahasının yakınındaki göle düşen topu almaya çalışıyordum ve bir timsah beni ısırdı" ifadelerini kullanmıştı. 

Robben'in bu açıklaması, sosyal medya ve internet basınında hızla yayılmıştı.

 

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