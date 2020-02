Elif'in yaşamı, 'e-okul' sistemi sayesinde değişti

Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulundere köyünde yaşayan ve doğuştan yürüme engelli olduğu için okula gönderilmeyen 8 yaşındaki Elif Doğan\'ın hayatı, ilçe merkezine taşınmaları ile değişti. İlçe merkezindeki Şehit Mahir Özdemir İlkokulu\'nun Müdürü Yunus Demir, \'e-okul\' sistemindeki \'Kayıtsız öğrenci\' bölümünde Elif\'in 8 yaşında olmasına rağmen okula kayıt edilmediğini öğrenince, önce ailesini aradı, sonra aileyi evlerinde ziyaret etti. Aileyle görüşmenin ardından okula kaydı yapılan Elif\'e, arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımı ile tekerlekli sandalye alındı, okulun asansörü de aktif hale getirildi. 8 yıldır evden çıkamayan Elif, artık arkadaşları gibi eğitimine devam ediyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Kulundere köyünde yaşayan Nursel ve Haydar Doğan\'ın doğuştan yürüme engelli kızları Elif Doğan\'ın hayatı, taşındıkları ilçe merkezinde değişti. Doğan Ailesi\'nin kiralık olarak oturdukları evin yakınında bulunan Şehit Mahir Özdemir İlkokulu\'nun müdürü Yunus Demir, e-okul sisteminde, 8 yaşında olmasına rağmen okula gitmediğini fark ettiği Elif\'i okula kazandırmak için çalışma başlattı. Aile ile görüşen ve daha sonra aileyi evlerinde ziyaret eden okul müdürü Demir, Elif\'in okula başlamasını sağladı. Yürüme engelli olan Elif için servis sağlanırken, okuldaki öğretmen ve öğrenciler de kendi imkânlarıyla Elif\'e tekerlekli sandalye aldı. Okul idaresi ise engelli aracının okula ve sınıfa girişlerini kolaylaştırmak için okul girişindeki engelli rampası ve sınıfa çıkmak için de asansörü faaliyete geçirdi.

\'YÖNETİM OLARAK NELER YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK\'

Yıllardır evden çıkamayan Elif\'in eğitim almasını sağlayan okul müdürü Yunus Demir, \"Sene başında Karakoçan\'da okula kaydı yapılmayan öğrenciler vardı. Bunlardan biri de Elif Doğan\'dı. Velisini aradık, bize çocuğun yürüme engelli olduğunu, okula gelemeyeceğini söyledi. Biz okul yönetimi olarak neler yapabileceğimizi düşündük. Elif Doğan adlı öğrencimiz doğuştan bir rahatsızlığından dolayı yürüyemiyordu. İlk olarak okulumuza kaydı yaptırıldı. Fakat yaklaşık iki ay okula devam etmesi sırasında, büyük zorluklar yaşadığını gözlemledik. Çoğu zaman gelemiyordu. Velimiz ile iletişime geçtik, 8 yaşındaki 1\'inci sınıf öğrencimizin derslerinden geri kalmaması için çözüm olarak okulumuzun taşımalı servisini devreye soktuk. Evde ailesi sevrise bindiriyor, okulda da biz okul görevlileri karşılıyor. Servis aracından indikten sonra, Elif için arkadaşları ve öğretmenleri kampanya düzenleyerek tekerlekli sandalye aldılar. Elif, burada engelli arabası ile okula artık sınıfına kadar gidebiliyor. Okulumuzun bu konuda fiziki olarak engelli rampası ve asansörümüz mevcut. Minik öğrencimiz Elif Doğan bunları kullanarak çok rahatlıkla sınıfına çıkıp, inebiliyor\" dedi.

Sınıf öğretmeninin de Elif\'e geri kaldığı derslerinde destek eğitimi verdiğini belirten Demir, \"Öğrencimiz çok mutlu, bizler de çok mutluyuz. Emeği geçen okulumuz öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz. Bu konuda her zaman bizlere ve Elif\'e hep destek olan ailesine de çok teşekkür ederiz.. Elif çok zeki, başarılı bir öğrenci. Kısa zamanda destek eğitimlerimizle yaşıtlarına yetişeceğine eminiz. Bizler eğitimci olarak Elif\'ten umutluyuz, okulu ve okumayı seviyor, çok uyumlu bir öğrencimiz\" diye konuştu.

\'ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM\'

Okula başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Elif Doğan ise \"Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum\" dedi. Baba Haydar Doğan ise Elif\'in ilk çocuğu olduğunu belirterek, \"3 çocuk babasıyım. Elif benim ilk çocuğum. Çok özel bir çocuk, onun için elimden gelen tüm imkânlarımı kullanırım. Ama bazen imkânlar yeterli olmuyor. Elif\'in doğuştan sırtında bir kese vardı. Doğumunun ertesi günü kızımı ameliyat edip o keseyi aldılar. Ardından da kızım böyle, bu halde yürüyemedi. Elif kızım çok zeki, sadece yürüme engelli var. Onu da aşarsa hayatı daha kolay olacaktır. Birkaç kez doktora götürdüm, ameliyat ettiler, fizik tedaviye devam edemedik. Elazığ Fırat Üniversitesi\'nde fizik tedavi için iki yılda bir sıra geliyor. Özelde fizik tedavi yaptırmanın maliyeti çok yüksek, ekonomik olarak karşılamak imkânsız. İşte bu halde. Engelli çocukları olan bizim gibi aileler, çocuklarını mutlaka okula göndersinler. Onları evde duvarların arasına hapsetmesinler. Çocuklarını sosyal ortamlara, özellikle okula mutlaka göndermelerini tavsiye ederim\" dedi.

\'OKUL ELİF\'İ ÇOK MUTLU BİR ÇOCUK YAPTI\'

Anne Nursel Doğan da kızını bu yaşa getirene kadar büyük zorluklar yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

\"Kızım doğduğu ilk günden beri çok büyük zorluklar yaşadı, bu durum bizi çok üzdü. Doktorlar çok daha kötü olabileceğini söylüyorlardı ama çok şükür kızım, çok zeki, sadece yürüme engelli. Elif\'in günlük yaşantısı evin içinde duvarlara tutunarak ya da sürünerek, hareket ederek geçiyordu. İhtiyaçlarını yardım almadan kendi başına çok zor yapıyor. Okula başlaması Elif\'i mutlu bir çocuk yaptı, ders çalışmayı seviyor. Her gün evden çıkıp okula gitme heyecanını yaşıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Kızım okusun, ben elimden gelen her imkânımı kızım için yaparım. Bizlere yardımcı olan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz.\"



FOTOĞRAFLI