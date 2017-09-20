Elif'in organları 5 kişiye hayat verecek

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze İlçesi\'nde, iki katlı evlerinin balkonundan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Elif Kuru\'nun organları 5 kişiye umut oldu.

Gebze’nin İnönü Mahallesi 1974 Sokak\'ta oturan ve 13 Eylül Çarşamba günü iki katlı evlerinin balkonundan, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralanan Elif Kuru tedavi gördüğü özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, doktorların organ bağışı talebini kabul etti. Kızının 5 kişiye hayat vereceğini söyleyen baba Bahri Kuru, \"Kızımın kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve korneası 5 kişiye can verecek. Kızımız başka canlarda yaşasın. Belki acımız biraz olsun diner. Kızımın organlarının yaşadığı canlara sarılıp hasret gideririz\" dedi.

Yaşamını yitiren Elif Kuru\'nun cenazesi ise öğlen kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Gebze Asri Mezarlığı\'n da toprağa verildi.



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