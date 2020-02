Elif, uygun iliğin bulunmasını bekliyor

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde maddi durumları iyi olmayan Meltem- Tanju Gökçen çiftinin 3 ay önce lösemi teşhisi konulan kızları 8 yaşındaki Elif, sağlığına kavuşmak için uygun iliğin bulunmasını bekliyor. Eğitimini de bırakmak zorunda kalan Elif, büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.

Saruhanlı ilçesinin kırsal Dilek Mahallesi\'nde yaşayan her ikisi de 28 yaşında olan Meltem ve Tanju Gökçen çiftinin 2 çocuğundan biri olan Elif Gökçen\'e, 3 ay önce halsizlik, eklem ağrısı ve sürekli uyku hali şikayetiyle götürüldüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'nde lösemi teşhisi kondu. Ardından da ilaç tedavisine başlandı. Aileye ilaç tedavisinden sonuç alınamaması halinde ilik naklinin yapılması gerektiği belirtilip, İzmir Ege Üniversitesi\'ne yönlendirildi. Gökçen çiftiyle 6 yaşındaki oğulları Ahmet\'ten ilik nakli için örnek alındı. Ancak, üçünün de dokuları talihsiz Elif\'inki ile uyuşmadı. Bunun üzerine uygun iliğin bulanabilmesi için Ulusal İlik Donör Programı\'na başvuruldu.

Bu süreçta bir elektronik eşya yan sanayi fabrikasında çalışan Tanju Gökçen, her hafta kemoterapi alan ve her gün iğne vurulmak zorunda olan kızının tedavisi ile ilgilenebilmek için işi bırakmak zorunda kaldı. Eşi Meltem Gökçen\'in de 6 yıl önce Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada çalışırken, elinden iş kazası geçirip, malulen emekli olduğunu belirten Gökçen, kızının hastalığı ile hayatlarının altüst olduğunu söyledi.

\'YARDIM İSTERİZ DİYE ÇEVREMİZDEKİ İNSANLAR BİR BİR UZAKLAŞTI\'

Malulen emekli olan eşine, sigorta prim gün sayısı az olduğu için bağlanan aylık 159 liralık maaşla geçinmeye çalıştıklarını belirten Tanju Gökçen, şunları söyledi:

\"Kızımı kemoterapi tedavisi ve iğneleri için hastaneye götürebilecek para çoğu zaman cebimizde olmuyor. Bu nedenle araç çağıramıyoruz. Kırsalda yaşadığımız için hastaneye gidip, gelmemiz zor oluyor. Kızımın hastalığından sonra çevremizdeki insanlar da belki yardım isteriz diye, bizden bir bir uzaklaştı. Kızımın hijyenik bir ortamda kalması gerekiyor. Bunun için yardım istediğimiz Saruhanlı Belediyesi bize destek verip, kızım için evimizde hijyenik özel bir oda oluşturdu. Bunun için kızımın odasının duvarı yıkılıp, tuvalet ve banyosu olan bir eklenti yapıldı. Islak zemini fayansla, odanın içi ise laminant parke ile kaplanıp, duvarları boyandı. Mahallemizde gündelik işler olduğunda fırsat buldukça çalışıp, aldığım 3-5 kuruşla hastaneye götürmeye çalışıyoruz. Eşimin geçirdiği iş kazanın ardından çalıştığımız fabrikaya açtığımız tazminat davası da daha sonuçlanmadı. Tek isteğimiz, kızımızın sağlığına kavuşup, akranları gibi koşup oynayabilmesi. Kızımın tedavilerinin yapılabilmesi ve bu süreçte gereken maddi ihtiyaçlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım\'dan destek bekliyoruz.\"

EĞİTİMİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Meltem Gökçen de kendilerine yardım eli uzatılmasını isteyerek, \"Şehit Emrah Akman İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrenisi olan kızım, hastalığı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla oynayamıyor. Şu an çocuklarla iletişim dahi kuramıyor. Maske taktığı için utanıyor ve bu şekilde arkadaşlarına görünmek istemiyor. Bu durum bir anne olarak yüreğimi yakıyor\" diye konuştu.

Kitap okuyarak vakit geçiren ve bir yandan da eski sağlıklı günlerine dönmenin özlemini yaşayan Elif Gökçer ise büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.



FOTOĞRAFLI