Elif Şafak ve Sevda Altunoluk, "BBC 100 Women 2021” listesinde

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BBC'nin 2021 yılındaki en etkili 100 kadını seçtiği listesinde yazar Elif Şafak ve Türk Milli golbol oyuncusu Sevda Altunoluk yer aldı.

BBC, listeye bu sene "reset" tuşuna basarak "toplumu, kültürü ve dünyayı tekrar inşa eden" 100 kadının alındığını ifade etti.

Listenin yarısını bu sene radikal İslamcı Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan kadınlar oluşturuyor. BBC, bu kadınların güvenliğini sağlamak için bazılarının isim ve fotoğraflarını kullanmadı. Britanya devlet yayını, kadın haklarının erozyona uğramaya devam ettiği Afganistan'da bu kadınların verdiği cesur mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Listenin Altunoluk ile ilgili bölümünde görme engelli golbol yıldızının iki Paralimpik Oyunları'nda en çok skor üreten oyuncu olduğuna ve dünyanın en iyi golbol oyuncusu olarak görüldüğüne dikkat çekildi. Türkiye Golbol Milli Takımı, Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

BBC, Altunoluk'un, "Engellilik bir engel olarak değil, kendini ifade etmek için bir fırsat olarak görülmeli" sözlerine de yer verdi.

Listenin Elif Şafak ile ilgili bölümünde ise yazarın kadın ve LGBTİ+ hakları için bir aktivist olduğuna, kitaplarının da onlarca dile çevrildiği ve birçok ödül kazandığına dikkat çekildi.

Listede Şafak'ın, "Doğu ve Batı'da, her yerde büyük bir yol ayrımındayız. Artık eski dünya yok. Geriye gitmek yerine kimsenin geride bırakılmadığı, daha iyi ve daha adil bir dünya inşa edebiliriz" ifadelerine yer verildi.

BBC'nin listesinde Malala Yousafzai ve Samoa'nın ilk kadın Başbakanı Fiamē Naomi Mata'afa gibi isimler de yer aldı.

Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019” listesinde ye alan ilk Türk kadındı. Listeye ikinci olarak geçen yıl, Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da girdi.