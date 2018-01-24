Elif Çakır: Şehidimizin 'annesi başörtülü olduğu için TSK'ya giremedi' haberinin ne yeri ne de zamanıdır

Karar yazarı Elif Çakır, "Bazı şeyleri geride bırakmanın vaktidir artık" diyerek, "Askerin moralini bozacak şeyleri hatırlatmanın zamanı değil. Şehidimizin () annesi başörtülü olduğu için TSK’ya giremediği haberinin ne yeri ne de zamanıdır. Şimdi değil" ifadesini kullandı.

Çakır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdiği bugünkü (24 Ocak 2018) yazısında şehitlere ilişkin olarak şunları söyledi:

Yazıya başladığımda bir canımızın daha, Astsubay Musa Özalkan’dan sonra Piyade Üsteğmen şehit olduğu haberi geldi. Rabbim annelerini, babalarını, bütün sevdiklerini şefaatlerine nail etsin. Dualarımız bundan sonrası için henüz ömürlerinin baharında yavrularımızın ayağına taş değmeden yuvalarına dönebilmeleridir.

Hepsinin tek tek hikayelerini, nasıl çocukluk geçirdiklerini, yarım kalan hayallerini öğreneceğiz, dinleyeceğiz. Hepsi yüreğimizi burkacak, derinden sarsacak.

Ne söylesek az gelecek...

Hadi söyleyelim bakalım, ilk şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti için bir şey! Ne diyebiliriz.

Şehit düşerse, devletin kendisi için ailesine verilecek paradan, Türkmen Bala’lar için anaokulu, kreş ya da bir kültür merkezinin yapılmasını ve adının verilmesini vasiyet etmiş. Beş aylık kızı Ayşen Gökçen’in geleceğini garantiye alacak bir şeyi de vasiyet edebilirdi. Minicik bebeği zira.

O yüzden diyorum ki, ne söylesek az gelir. Ne yazılsa anlatmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Musa Özalkan’ın vasiyetini yerine getireceğini söyledi. Anakolu, kreş, kültür merkezi, hepsi yapılsın. Sadece bir tanesi değil.

Bazı şeyleri geride bırakmanın vaktidir artık. Türk askerimiz Afrinde ülkemizin milli güvenliği için amansız bir mücadele verirken... Askerin moralini bozacak şeyleri hatırlatmanın zamanı değil. Tamam, şehitlerimizin haberini yapalım, hikayelerini yazalım ama...

Şehidimizin annesi başörtülü olduğu için TSK’ya giremediği haberinin ne yeri ne de zamanıdır. Şimdi değil. Lütfen.