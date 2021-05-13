Elif Çakır'dan AKP'li Elitaş'a: Madem etik olmayan bir durum söz konusu değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekcan’ı görevden niye aldı?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan almasıyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Çakır, "'Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum' demek ne kadar doğru olurdu, onu değerlendirmek gerekir. Bakılması gereken o malın kuruma verildiği tarih ve piyasadaki fiyattır" diyen Elitaş'ın sözlerini hatırlatarak, "Bakar mısınız cevaba?! Ne yapsaymış Ruhsar Pekcan, ‘eşim bakan ben dezenfektan vermiyorum mu’ deseymiş? Böyle demesi daha mı doğru olurmuş? Ne yapalım Sayın Elitaş, ne buyurursunuz? Ruhsar Pekcan’dan 'bu etik ve ahlaki tavrından!' dolayı ülke olarak özür mü dileyelim? Evet Sayın Elitaş… Pekcan ve eşinin öyle davranması gerekiyordu, 'ben bakanım, benim eşimin şirketinden dezenfektan satın almamız doğru değil, ahlaki değil, bu suç' demeliydi. Kanuna, mevzuata uysa bile ahlaka, vicdana uymaz demeliydi" dedi.

Çakır, "Hadi sayın Elitaş, hazır meseleyi muazzam bir şekilde 15 Temmuz’a da bağlamışken, hızınızı kesmeyin, 'çünkü ülkede tek şirket olarak da orası kalmıştı' diyerek anlattığınız masala devam edin. Hatta meseleyi 'vatanseverliğe, hayırseverliğe, fedakarlığa' bağlayın, eksik bırakmayın, olmuşken tam olsun! Sayın Elitaş, benim yine de kafam karıştı, beni mazur görünüz. Madem ki Ruhsar Pekcan, kamunun ihtiyacının olduğu bir dönemde, elinde dezenfektanlarla hızır gibi yetişti. Etik olmayan bir durum söz konusu değil. Madem ki asıl sorun aksi tavır sergilemesi olurdu. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekcan’ı görevden niye aldı?" diye sordu.

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TIKLAYIN - AKP'li Elitaş'tan bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan satan Ruhsar Pekcan hakkında açıklama: Fiyatları o günkü şartlara göre değerlendirmek lazım