Elif Çakır'dan AKP'li Bülent Turan'a: Vergimizi ödemek görevimiz elbette, müteahhitlerin karını ödemek gibi bir görevimiz de oldu?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Çanakkale Köprüsü'nden geçmeyenlerin için kullandığı "vatandaş için ekstra imkan" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Evet, devletin bütün kamu yatırımlarının parasını vatandaş öder. Diyarbakır’a yapılan bir şehir hastanesi için o hastaneye ömründe belki de hiç gitmeyecek olan İstanbul’daki vatandaş ödediği vergiyle cebinden para verir. Ya da Diyarbakırlı bir vatandaş Edirne’deki bir kamu yatırımına… Çünkü kamu yatırımıdır, vergilerle finanse edilmesi tabiidir. Kimsenin de zoruna gitmiyor zaten.

Ama 1915 Çanakkale Köprüsü böyle mi? Benzer şekilde yapılan köprüler, geçitler, havaalanları böyle mi? Üzerinden geçmediğimiz, kullanmadığımız bu tesislerde müteahhitlerin kârını neden bize ödetiyorsunuz! Vergimizi ödemek görevimiz elbette. Müteahhitlerin karını ödemek gibi bir görevimiz de oldu?" ifadelerini kullandı.

Yapılan ihalelerin, iki yüz kez değiştirilen kanunla yapıldığına işaret eden Çakır, "Kaldı ki bu ihaleler, iki yüz defaya yakın değişiklik yapılan ve iktidarın istediğine ihale vermesine imkan veren İhale Kanunu ile yapılıyor! Aslında “ihale” değil, “davet usulü”, yani isteğiniz şirketi davet edip veriyorsunuz.

Şeffaf olmadığı, maliyetleri yükselttiği gerçeğini uzmanlar defalarca ifade etti. Avrupa Birliği’nin ve Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin raporlarına bile geçti bu gerçek.

Niye maliyetler yükseltiliyor diye sormak vatandaşın hakkı değil mi? Üstelik bir geçmediği halde ödemesini istemek vatandaşa haksızlık değil mi?" diye yazdı.

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