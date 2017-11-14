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Elif Çakır: AK Parti çok ama çok ayıp etmiş!

"AK Parti galiba 'çıraklık, ustalık' döneminden sonra 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor"

14 Kasım 2017 15:54

Karar yazarı Elif Çakır, AKP’nin 22 Kasım’da görev süresi dolan İsmail Kahraman’ı yeniden TBMM Başkanı adayı olarak göstermesini eleştirdi. Çakır,  "Şimdi bir yanda Atatürkçü olan ve CHP’nin elinden Atatürk’ü kurtarmaya çalışan bir AK Parti var. Bir yanda da 'Laiklik Anayasadan kaldırılsın' diyerek Atatürk’ün temel bir ilkesine toptan karşı çıkan bir ismi yeniden TBMM Başkanlığına aday gösteren bir AK Parti" ifadelerini kullandı.

Çakır'ın "AK Parti çok ama çok ayıp etmiş..." başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2017) yazısı şöyle:

AK Parti TBMM Başkanı adayı olarak yeniden İsmail Kahraman’ı aday göstermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, “İsmail Beyin adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Zaten oy kullanma yetkim yok. Ben sadece AK Parti’nin Genel Başkanıyım ve Cumhurbaşkanıyım” dedi.

Cumhurbaşkanı bunu genel başkanı olduğu partisine bir sitem olarak mı söyledi yoksa başka bir anlamda mı bilmiyorum.

Zaten bu mevzu partilerinin iç meselesidir.

Benim merak ettiğim husus şudur:

Şimdi bir yanda Atatürkçü olan ve CHP’nin elinden Atatürk’ü kurtarmaya çalışan bir AK Parti var. Bir yanda da “Laiklik Anayasadan kaldırılsın” diyerek Atatürk’ün temel bir ilkesine toptan karşı çıkan bir ismi yeniden TBMM Başkanlığına aday gösteren bir AK Parti.

AK Parti galiba “çıraklık, ustalık” döneminden sonra “çelişkiler” dönemine girmiş bulunuyor.

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Elif ÇakırAKPTayyip Erdoğanİsmail KahramanTBMM

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