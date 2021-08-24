Elif Çakır: Afganistan’da dünyanın gözleri önünde insanlık dramı yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taliban’ın açıklamalarını ılımlı ve itidalli buluyoruz" diyebildi

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” ve “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok” açıklamalarını hatırlatarak, "Afganistan’da Taliban gerçekliğini kabul etmek başka bir şey “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok” demek başka bir şey. Bütün bunlar düşünülüp taşınılmıyor mu? Yapılacak açıklamalar bir süzgeçten geçiriliyor mu? Taliban’ın kolayca Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi, onu makulleştirir mi, ılımlı bir çizgiye çeker mi ve devletler karşısında muhatap koltuğuna oturtur mu hemen?" diye sordu.

Çakır, "Afganistan’da bütün dünyanın gözlerinin önünde insanlık dramı yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve “Taliban’ın açıklamalarını ılımlı ve itidalli buluyoruz, memnuniyetle karşılıyoruz” diyebildi. Afganistan’da yaşayan insanlar için Türkiye devrede olmalı, Taliban’ı makul bir seviyede tutabilmenin yollarını aramalı, ülkemiz çıkarlarını gözetmeli, Mısır’da yaptığını yapmamalı Türkiye. Duygusallığa yer vermemeli, meseleyi şahsileştirmemeli, devlet olmanın gereklerini yerine getirmeli. Taliban gibi sicili kirli bir örgütü meşrulaştırma çabası içine girmemelidir" düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN - Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz