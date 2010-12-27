Eliezer: ABD, Filistin'in kurulmasını destekleyebilir

T24 - İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Biyamin Ben-Eliezer'in, 'Filistinlilerle görüşmelere tekrar başlayamazsak, ABD Filistin devleti kurulmasını destekleyebilir' dediği açıklandı.

Times gazetesinde yer alan haberde Ben-Eliezer'ın bu tür bir kabulü ifade eden ilk üst düzey İsrailli yetkili olduğuna dikkati çekiyor.

İsrailli bakan, yeni Yahudi yerleşim yeri inşaatlarının birkaç ay için durdurulmasına malolsa dahi Filistinlilerle masaya oturulması gerektiğini söylüyor.



Tanınma atağı

Times, Ben-Eliezer'in bakanlar kurulu toplantısında 'Eğer bir yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri de dahil tüm dünya bir Filistin devleti kurulmasını destekler duruma gelirse şaşırmayacağım. O zaman geldiğinde, kendimize, 'bunlar olurken biz neredeydik ve ne yapıyorduk' diye soracağız' dediğini de aktarıyor.

Haberde, son haftalarda başını Brezilya'nın çektiği dört Latin Amerika devleti İsrail'in Batı Şeria'da kontrolü ele geçirdiği 1967 Altı Gün Savaşı'ndan önceki sınırlar içinde bir Filistin devletini resmi olarak tanıdığı hatırlatılıyor.

Bazı Avrupa devletlerinin de Filistinlilerle diplomatik ilişkilerini daha üst düzeylere taşıdığı kaydediliyor.

Times ayrıca, Filistinlilerin, İsrail müzakerelere başlamak için bir çaba göstermezse, tek taraflı olarak devlet ilanı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gideceklerini söylediğini de aktarıyor.

İsraille tekrar müzakerelere başlayan Filistin yönetimi, İsrail'in uluslararası toplum tarafından yasadışı sayılan Yahudi yerleşim yerleri inşaatlarını durdurmayı reddetmesi üzerine, üç ay önce görüşmelerden çekilmişti.





