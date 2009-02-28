Elie Wiesel: Yatırımcı Madoff bir psikopat

New York Post'taki habere göre, derneğinin paralarının tamamına yakınına karşılık gelen 15 milyon doları Madoff'un şirketine yatıran Wiesel, "Psikopat lafı ona az bile gelir. Onu, kurbanlarının fotoğraflarını gösteren bir ekranla birlikte 5 yıl boyunca bir yere kapatmak lazım" ifadesini kullandı.Nazi soykırımından hayatta kalan Wiesel, hızını alamadı ve "Ona acı çektirmek için bir şeyler bulmak lazım. Onu, uygun bir ceza bulacak hakimlerin bulunduğu bir mahkemeye çıkartmalı" dedi.70 yaşındaki Bernard Madoff, yıllardır kendisine güvenen müşterilerini dolandırmakla suçlanarak 11 Aralıkta tutuklanmıştı. Hakkında henüz resmi bir suçlamada bulunulmayan Madoff şimdi Manhattan'daki evinde 24 saat gözetim altında tutuluyor.1986'da kurulan Elie Wiesel Derneği de uluslararası konferanslar düzenleyerek Yahudi karşıtlığı konusunda duyarlı olunmasına çalışıyor.