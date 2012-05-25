Eliaçık: O kızım Zeynep değil!

Damla Güler

(25 Mayıs 2012, Vatan)

1 Mayıs’ta İstanbul’da siyah maske takarak bazı iş yerlerinin camlarını kıranların arasında olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan Zeynep Eliaçık, savcı tarafından serbest bırakıldı. Baba Eliaçık, “Kızım 1 Mayıs’ta mitinge katıldı, yüzü açık fotoğrafı var. Maskelilerin arasındaki kişi Zeynep değil. Savcı da bu kanıda olduğu için serbest bıraktı” dedi

BU yılki 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamalarında kendilerine “Anarşist Blok” adını veren bir grup, İstanbul Şişli ve Mecidiyeköy ’de bazı işyerlerine zarar vermişti. Çıkan olayların ardından MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen polis, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir operasyonda olaylara karıştığı iddiasıyla 47 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında ilahiyatçı Antikapitalist Müslüman Gençler Grubu’nun fikri önderi İhsan Eliaçık’ın 21 yaşındaki kızı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Eliaçık da vardı.

Gruptaki bazı kişilerle sosyal paylaşım siteleri ve internet ortamında yaptığı yazışmalar nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen Zeynep Eliaçık, 17 Mayıs günü sevk edildiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Zeynep Eliaçık kendisinin hiçbir olaya karışmadığını söyledi.



Zeynep Taksim’deydi...



Soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda Zeynep Eliaçık’ın olay günü Taksim’de üzerinde “Esrar yasallaşsın” yazılı tişörtle yürüyen grup içinde olduğu görüldü. Ancak, dosyaya giren fotoğrafların devamında ise Şişli’deki olaylara karışan kişiler arasında bulunan siyah maskeli kıyafetli, yüzünü kapatan kişinin de Zeynep Eliaçık olduğu iddia edildi. Savcı, Zeynep Eliaçık’ın iddia edildiği gibi siyah maskeli kişilerle alakası olmadığı ve onlarla birlikte hareket etmediği kanaatine vararak

Zeynep Eliaçık’ı serbest bıraktı...