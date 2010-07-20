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ELİ KEPÇELİ TUTUKLU POLİS OTOSUNDAN KAÇTI DİYARBAKIR (A.A)

20 Temmuz 2010 18:47

-ELİ KEPÇELİ TUTUKLU POLİS OTOSUNDAN KAÇTI DİYARBAKIR (A.A) - 20.07.2010 - Diyarbakır'da gasp suçundan tutuklanan zanlı, cezaevine götürülürken kırmızı ışıkta duran araçtan eli kelepçeli bir şekilde kaçtı. Önceki gün Diyarbakır Adliyesinde gasp suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan ve kimliği açıklanmayan zanlı, polis otosuyla cezaevine götürüldü. Kırmızı ışıkta duran araçtan eli kelepçeli bir şekilde inen zanlı, kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu arada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklunun kaçmasında ihmali bulundukları gerekçesiyle araçta bulunan 3 polis memuru hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

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