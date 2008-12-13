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Dünya

Elhamra vurgununda 50 kişi yargılanıyor

İspanya'daki Elhamra Sarayı'nda 8 milyon Euro değerinde bilet yolsuzluğu yapıldığı gerekçesiyle 50'den fazla kişi yargılanıyor

13 Aralık 2008 02:00

İspanya'da, güneydeki Endülüs bölgesinin Granada kentinde bulunan ünlü Elhamra Sarayı'nda 8 milyon Euro değerinde sahte bilet yolsuzluğu yapıldığı gerekçesiyle 50'den fazla kişi yargılanıyor.

Geçen yıl 3.1 milyon kişinin ziyaret ettiği, ülkenin en fazla turist çeken mekanı olan Elhamra Sarayı'nda 2002-2005 yılları arasında yaklaşık 8 milyon Euro'luk dolandırıcılık yapıldığı, 800 bine yakın sahte bilet satıldığı belirtiliyor.

2005 yılının sonunda ortaya çıkan skandalla ilgili dava devam ederken, sanıklar arasında sarayın bilet gişesinde çalışanlar, giriş kontrolü yapanlar ve bazı seyahat acentelerinin yöneticileri bulunuyor.

Kayıp biletler tekrar tekrar kullanılmış

Yaklaşık 8 milyon Euro'yu bulan dolandırıcılığın 7.1 milyon Euro'sunun saray çalışanlarınca, 765 bin 439 Euro'sunun Daraxatour şirketince, 67 bin 338 Euro'sunun da Wit Travel adlı seyahat acentesi tarafından yapıldığı kaydediliyor. 2002-2005 yılları arasında 50 bin 912 adet biletin kaybolduğu, bunlardan her birinin ortalama 15 kez kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

Seyahat acentelerinin ise yetkileri olmamasına rağmen saraya giriş bileti sattıkları ve aynı bileti birden fazla kez kullandıkları öne sürülüyor.

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