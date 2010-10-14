-ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ ADAM: HİDDİNK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Avrupa futbolunun ''dev'' kulüpleriyle başarıdan başarıya koşan, görev yaptığı milli takımlarda yaşattığı mutluluklarla adeta ''kahraman'' ilan edilen Guus Hiddink, ikinci Türkiye macerasında da eleştirilerin hedefi haline geldi. (A) Milli Takım'ın, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde üst üste iki maçta yenilmesi ve Azerbaycan'a karşı tarihinde ilk kez kaybetmesi üzerine, oyuncu tercihlerinden, saha içi uygulamalarına ve aldığı ücrete kadar tartışılmaya başlanan Hollandalı teknik direktör, başarılarla dolu kariyerinde belki de en büyük sevgi ve saygıyı, 2002 Dünya Kupası'nda dördüncü yaptığı Güney Kore'de gördü. Güney Kore'yi Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ilk ve tek Asya takımı yapan Hiddink'in dev fotoğrafları gökdelenleri süslerken, maskotları çocukların oyuncağı olmuş, çıkartmaları araçlara yapıştırılmış, resminin bulunduğu tişörtler ve maskeler de futbolseverlerin büyük ilgisini çekmişti. Güney Kore vatandaşı yapılan ve Güney Kore Havayolları'yla ömür boyu bedava uçma hakkı verilen başarılı teknik adamın heykeli dikilirken, Hollanda'daki müzesine de turlar düzenlenir olmuştu. -STADA VE OTELE ADI VERİLDİ- 2002 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Güney Kore'nin, çeyrek finalde İspanya'yı yendiği ''Gwangju Dünya Kupası Stadı''nın ismi, bu büyük başarıdan dolayı ''Guus Hiddink Stadı'' olarak değiştirildi. Hiddink'i onore eden bir başka jest de, Gwangju'daki maç için Güney Kore Milli Takımı ile kaldığı otelin adının ''Hiddink Continental Tourist Hotel'' olarak değiştirilmesiydi. Otelin her odasına bir futbolcunun ismi verilirken, Hiddink'in dev posteri de otelin resepsiyonuna asılmıştı. -FENERBAHÇE'DE DE GÜLEMEMİŞTİ- Teknik direktörlüğe 1982 yılında Hollanda'da başlayan Guus Hiddink, PSV Eindhoven, Real Madrid, Valencia, Chelsea gibi Avrupa futbolunun ''dev'' kulüplerinin yanı sıra Hollanda, Avustralya, Rusya ve Güney Kore milli takımlarında görev yaptı. Hollandalı teknik adam 1990-91 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış fakat istenen başarılar gelmeyince sarı-lacivertli kulüple yolları erken ayrılmıştı. Hiddink yönetimindeki Fenerbahçe, 1990-91 sezonunun ilk maçında, kendi sahasında ligin yeni takımı Aydınspor'a 6-1 yenilirken, lig tarihindeki en ağır yenilgiyi almıştı.