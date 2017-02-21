Eleştirilerin hedefindeki Luis Enrique'ye Pique duvarı!

Barcelona'nın yıldızlarından Gerard Pique, son dönemde çok eleştirilen teknik direktör Luis Enrique'ye sahip çıktı. Pique, tüm oyuncuların genç teknik adamın arkasında olduğunu söyledi.

Gerard Pique, eski kaptanı Carles Puyol ile renkli bir etkinliğe katıldı.



Pique etkinlik sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki 4-0'lık Paris Saint-Germain yenilgisini ve teknik direktör Luis Enrique'ye yönelik eleştirileri yanıtladı. Pique, tüm oyuncuların başarılı teknik direktöre destek verdiklerini vurguladı.



"Luis Enrique başımıza geçmeden önceki sezon hiçbir kupa kazanamamıştık. Çok kötü bir durumdaydık. Onunla birlikte geçen sezon 3 büyük kupa kazandık. Futbolda geçmişin olmadığını biliyorum ancak herkesten Luis Enrique'nin bu takım için neler yaptığını düşünmesini istiyorum. Eminim şu anda ofisinde bir sonraki maçı nasıl kazanacağımızı analiz ediyordur. İçinde bulunduğumuz durumun asıl sorumlusu Enrique değil; futbolcular."



Paris Saint-Germain karşısında Barcelona tarihinin en iyi performansını göstermeleri gerektiğini vurgulayan Pique, takımdaki asıl sorunun orta saha olduğunu ifade etti.



"Kadromuzda değişik oyun stilleri olan dünyanın en iyi 3 forveti var ancak orta sahada birlikte hareket edemiyoruz. Mutlaka kendimizi ve oyunumuzu geliştirmemiz; futbolun değişimine ayak uydurmamız gerekiyor. 6 yıl önce olduğu gibi oynayamayız. Zaten biz de bunun için çalışıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi doğru formülü bulduğunuz zamanlar olabiliyor; bazen de bu yıl olduğu gibi zorlanıyorsunuz. Yine de ben çok iyimserim. Bu kadronun sezonu kötü bir yerde noktalayacağını düşünemiyorum."



Şampiyonlar Ligi'ne çok uzun bir aradan sonra ilk kez çeyrek final öncesi veda etme tehlikesi yaşayan Barcelona, La Liga'da da 2 maçı eksik lider Real Madrid'in 1 puan ardından 2. sırada bulunuyor.