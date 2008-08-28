Eleme büyüsü bozuldu

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde şimdiye kadar çıktığı ön eleme turu mücadelelerinde, 11 rakibini saf dışı eden Galatasaray ilk kez elendi. Sarı-kırmızılı takım, eleme karşılaşmalarındaki yenilmezlik unvanını da kaybetti





Steaua Bükreş’e yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatmak zorunda kalan Galatasaray’ın ön eleme turlarındaki müthiş serisi de bozuldu.



Dün akşama kadar Devler Ligi ön eleme turu mücadelelerinin tamamından tur biletiyle ayrılan Cim-Bom ilk kez elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım ön eleme turlarında karşı karşıya geldiği 11 rakibini de saf dışı etmişti, ancak Steaua Bükreş karşısında başarı serisi son buldu.



Aslan, 1993-94 sezonunda Cork City ve Manchester United’ı, 1994-95’te Avenir Beggen’i, 1997-98’de Sion’u, 1998-99’da Grasshoppers’ı, 1999-00’de Rapid Wien’i, 2000-01’de Saint Gallen’i, 2001-02’de Vllanznia ve Levski Sofya’yı, 2003-04’te CSKA Sofya’yı, 2006-07’de Mlada Boleslav’ı elemeyi başarmıştı.



Galatasaray ön elemelerdeki yenilmezlik unvanını da kaybetti. Dün akşama kadar 22 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.





Linderoth geri döndü



Cim-Bom’da Teknik Direktör Skibbe, sakat Sabri’nin yokluğunda defansın sağında Tobias Linderoth’a forma verdi. Geçen sezon ilk yarının sonlarına doğru ameliyat olan ve daha sonra hiçbir resmi maçta forma giymeyen İsveçli futbolcu, 10 ay sonra sahalara döndü. Linderoth, sarı-kırmızılı formayı resmi maçta son olarak 21 Ekim 2007’de Ankaraspor’la oynanan lig karşılaşmasında giymişti.



İlk maçta sakatlığı yüzünden görev yapamayan Arda ilk 11’de sahaya çıkarken, Ümit Karan ve Hasan Şaş’ın yedek soyunması yüzünden kaptanlık bandını Ayhan taktı. Aslan’da kaleci Sanctis, Barış, Emre Aşık ve Volkan ve Aydın da yedek soyundu. Bu arada sarı-kırmızılı takım, maçtan 1 saat 45 dakika önce stada geldi. Bir süre sahayı inceleyen futbolcular, Rumen taraftarlarca protesto edildi.