Elektroşoklu fuhuş çetesi çökertildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Ahlak Şube ekipleri, otobanda fuhuş yapan kadınları 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda fuhuş yapan kadınları çalıştıran çete üyelerine ulaşıldı. Zorla alıkoydukları kadınlara elektroşok uygulayarak fuhuşa sürükleyen çete eş zamanlı yapılan operasyon ile çökertildi.

Operasyonda çetenin elebaşı A.Ç ve beraber çalıştığı Ö.G, S.K, Ş.E., ve C.A gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden alınan bilgiye göre, C.E. para toplarken Ş.G.'nin ise silah ile beklemede kaldığı öğrenildi. Çete üyelerinin, adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hırsızlık, fuhuş, silahlı suç örgütü, yağma gibi birçok suçtan sabıkları bulunduğu öğrenildi.

Fuhuşta kullanılan bayanların Adana ve Gaziantep'ten getirildikleri kaydedildi. Operasyonda ayrıca A.Ç’nin evinin bodrum katındaki bir odada tutulan ve zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 6 kadın bulundu.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, şok cihazı ve ”fuhuş kayıtlarının tutulduğu defter” ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.