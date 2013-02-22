T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elektroşoklu fuhuş çetesi çökertildi

Şanlıurfa'da elektroşok cihazı kullanılarak bayanları fuhuşa zorlayan çete çökertildi

22 Şubat 2013 16:10

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Ahlak Şube ekipleri, otobanda fuhuş yapan kadınları 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda fuhuş yapan kadınları çalıştıran çete üyelerine ulaşıldı. Zorla alıkoydukları kadınlara elektroşok uygulayarak fuhuşa sürükleyen çete eş zamanlı yapılan operasyon ile çökertildi.

Operasyonda çetenin elebaşı A.Ç ve beraber çalıştığı Ö.G, S.K, Ş.E., ve C.A gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden alınan bilgiye göre, C.E. para toplarken Ş.G.'nin ise silah ile beklemede kaldığı öğrenildi. Çete üyelerinin, adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hırsızlık, fuhuş, silahlı suç örgütü, yağma gibi birçok suçtan sabıkları bulunduğu öğrenildi.

Fuhuşta kullanılan bayanların Adana ve Gaziantep'ten getirildikleri kaydedildi. Operasyonda ayrıca A.Ç’nin evinin bodrum katındaki bir odada tutulan ve zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 6 kadın bulundu.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, şok cihazı ve ”fuhuş kayıtlarının tutulduğu defter” ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

 

ETİKETLER

şanlıurfaelektroşok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24